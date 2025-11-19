Тольяттинец заплатит штраф за кражу 15 миллионов рублей с чужого счета

В Тольятти судебные приставы взыскали с местного жителя уголовный штраф в 500 тысяч рублей за кражу почти 15 миллионов рублей с чужого банковского счета, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.
«Судебными приставами Автозаводского района № 2 Тольятти в отношении должника было вынесено постановление об обращении взыскания на имеющиеся на его счетах денежные средства», — рассказали в ведомстве.
Молодой человек подделал паспорт, оформил на имя потерпевшего карту и получил доступ к его деньгам через мобильное приложение банка. Суд назначил мошеннику наказание в виде четырех лет лишения свободы и штрафа в полмиллиона рублей. Приставы взыскали средства со счетов преступника и с его доходов в колонии.