Тольяттинец заплатит штраф за кражу 15 миллионов рублей с чужого счета

Молодой человек подделал паспорт, оформил на имя потерпевшего карту и получил доступ к его деньгам через мобильное приложение банка. Суд назначил мошеннику наказание в виде четырех лет лишения свободы и штрафа в полмиллиона рублей. Приставы взыскали средства со счетов преступника и с его доходов в колонии.