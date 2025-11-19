РПЦ прокомментировала задержание священника на Кубани за вербовку в РДК*

УФСБ по Краснодарскому краю задержала россиянина, вербовавшего жителей Кубани для участия в диверсиях под прикрытием ячейки незарегистрированного религиозного объединения. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант — лишенный сана 10 лет назад священник, который вербовал жителей Кубани в «Русский добровольческий корпус»*. Задержанный признал вину и раскаялся в содеянном, следует из кадров допроса, имеющихся в распоряжении РИА Новости.