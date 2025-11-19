РПЦ прокомментировала задержание священника на Кубани за вербовку в РДК*

УФСБ по Краснодарскому краю задержала россиянина, вербовавшего жителей Кубани для участия в диверсиях под прикрытием ячейки незарегистрированного религиозного объединения. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант — лишенный сана 10 лет назад священник, который вербовал жителей Кубани в «Русский добровольческий корпус»*. Задержанный признал вину и раскаялся в содеянном, следует из кадров допроса, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«Судя по всему, это никому не известная секта, разумеется, к православию не имеющая никакого отношения», — сказал Кипшидзе на вопрос РИА Новости о том, к какому религиозному объединению может принадлежать бывший священник.
Он добавил, что для отпадающих от Церкви служителей становление на путь экстремизма, к несчастью, неудивительно.
«Неудивительно, что всевозможные расстриги, лжесвященники идут по пути терроризма и экстремизма. Вполне ожидаемое личностное развитие, как и в случае с тем, кто был задержан российскими спецслужбами», — заключил Кипшидзе.
* Террористическая и экстремистская организация, запрещенная в России.