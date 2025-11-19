В Крыму иностранца наказали за взятку в 20 тысяч рублей

В Крыму на скамье подсудимых оказался приезжий.
«Иностранец прибыл, не имея документов, подтверждающих право на пребывание на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда города Симферополя.
Незаконный мигрант был задержан сотрудниками полиции. Чтобы избавиться от ненужного внимания со стороны силовиков, нарушитель предложил им взятку в размере 20 000 рублей.
«Гражданин Республики Узбекистан признан виновным и осужден за покушение на дачу взятки должностному лицу».
Суд приговорил иностранца к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.