В Крыму иностранца наказали за взятку в 20 тысяч рублей

В Симферополе вынесли приговор предлагавшему взятку иностранцу.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму на скамье подсудимых оказался приезжий.

«Иностранец прибыл, не имея документов, подтверждающих право на пребывание на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда города Симферополя.

Незаконный мигрант был задержан сотрудниками полиции. Чтобы избавиться от ненужного внимания со стороны силовиков, нарушитель предложил им взятку в размере 20 000 рублей.

«Гражданин Республики Узбекистан признан виновным и осужден за покушение на дачу взятки должностному лицу».

Суд приговорил иностранца к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.