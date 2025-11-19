В Норильске на руднике погиб рабочий

"Сегодня в следственные органы поступило сообщение о гибели 28-летнего рабочего на одном из рудодобывающих предприятий города Норильска. По данному факту следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия организована процессуальная проверка, — говорится в сообщении.