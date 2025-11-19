Ричмонд
В Норильске на руднике погиб рабочий

КРАСНОЯРСК, 19 ноя — РИА Новости. Рабочий погиб на руднике «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО ГМК «Норильский никель» в Красноярском крае, следователи выехали на место для выяснения обстоятельств, сообщили журналистам в региональном главке СК РФ.

Источник: © РИА Новости

"Сегодня в следственные органы поступило сообщение о гибели 28-летнего рабочего на одном из рудодобывающих предприятий города Норильска. По данному факту следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия организована процессуальная проверка, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на руднике «Октябрьский» Заполярного филиала «Норникеля». Следственная группа выехала на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.