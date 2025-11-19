Два магазина и 17 домов повреждены на Кубани после атаки БПЛА

«В пгт. Ильский Северского района из-за падения обломков БПЛА в ночь на 19 ноября повреждены 17 жилых домов и два магазина», — говорится в сообщении.
Пострадавших в результате атаки нет, на местах работают специальные и экстренные службы.
Ранее стало известно, что силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 65 украинских беспилотников над российскими регионами, а также над Чёрным и Азовским морями.
В результате атаки ВСУ в Херсонской области погиб мужчина.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше