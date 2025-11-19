Ричмонд
Два магазина и 17 домов повреждены на Кубани после атаки БПЛА

В результате ночной атаки украинских БПЛА на Кубани повреждены 17 жилых домов и два магазина. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Источник: РИА "Новости"

«В пгт. Ильский Северского района из-за падения обломков БПЛА в ночь на 19 ноября повреждены 17 жилых домов и два магазина», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате атаки нет, на местах работают специальные и экстренные службы.

Ранее стало известно, что силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 65 украинских беспилотников над российскими регионами, а также над Чёрным и Азовским морями.

В результате атаки ВСУ в Херсонской области погиб мужчина.

