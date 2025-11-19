В Пермском крае задержали юношу за теракт, оставивший без света 50 дач

По данным ведомства, вечером 5 марта юноша при помощи горючей смеси поджег трансформаторную подстанцию в Краснокамском округе. Сделал он это, как считают следователи, для дестабилизации деятельности органов власти Пермского края. После инцидента около 50 домов садоводческого кооператива поблизости остались без электричества. Свет включили на следующий день.