В Пермском крае суд арестовал подозреваемого в теракте

Ранее ведомство проинформировало о задержании 18-летнего юноши, который, как считают следователи, 5 марта при помощи горючего поджег трансформаторную подстанцию в Краснокамском округе для дестабилизации деятельности органов власти. После инцидента около 50 домов садоводческого кооператива поблизости остались на один день без электричества. СК возбудил дело о террористическом акте.