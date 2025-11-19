Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае суд арестовал подозреваемого в теракте

ПЕРМЬ, 19 ноя — РИА Новости. Суд арестовал юношу, подозреваемого в совершении террористического акта после поджога трансформаторной подстанции в Пермском крае, мера пресечения избрана на два месяца, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.

Источник: © РИА Новости

Ранее ведомство проинформировало о задержании 18-летнего юноши, который, как считают следователи, 5 марта при помощи горючего поджег трансформаторную подстанцию в Краснокамском округе для дестабилизации деятельности органов власти. После инцидента около 50 домов садоводческого кооператива поблизости остались на один день без электричества. СК возбудил дело о террористическом акте.

«По ходатайству следователя СК России судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — рассказали в ведомстве.

Юноше грозит до 20 лет лишения свободы.