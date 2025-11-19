В Пермском крае суд арестовал подозреваемого в теракте

Ранее ведомство проинформировало о задержании 18-летнего юноши, который, как считают следователи, 5 марта при помощи горючего поджег трансформаторную подстанцию в Краснокамском округе для дестабилизации деятельности органов власти. После инцидента около 50 домов садоводческого кооператива поблизости остались на один день без электричества. СК возбудил дело о террористическом акте.
«По ходатайству следователя СК России судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — рассказали в ведомстве.
Юноше грозит до 20 лет лишения свободы.