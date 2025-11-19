Ричмонд
Нашел жертву в игре: неизвестный просил интимное видео у 10-летней школьницы из Башкирии за бонусы

В Башкирии неизвестный пытался склонить девочку к интимным съемкам в игре.

Источник: Комсомольская правда

В Нефтекамске в одном из мессенджеров 10-летней девочке написал незнакомый мужчина. Он предложил помочь школьнице пройти уровни в популярной среди подростков онлайн-игре.

В процессе обсуждения игры завязалась переписка, в ходе которой аноним неожиданно попросил девочку сделать для него интимные фотографии в качестве платы за свою помощь. Когда школьница проигнорировала это требование, извращенец пошел дальше и предложил перевести ей 150 тысяч рублей за интимное видео.

К счастью, ребенок вовремя почувствовал опасность и заблокировал контакт подозрительного незнакомца, не поддавшись на его уговоры.

Как рассказали в МВД по Нефтекамску, в настоящее время полиция занимается этим случаем. Правоохранители выясняют все детали произошедшего и устанавливают личность злоумышленника.

