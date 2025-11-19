Нашел жертву в игре: неизвестный просил интимное видео у 10-летней школьницы из Башкирии за бонусы

В процессе обсуждения игры завязалась переписка, в ходе которой аноним неожиданно попросил девочку сделать для него интимные фотографии в качестве платы за свою помощь. Когда школьница проигнорировала это требование, извращенец пошел дальше и предложил перевести ей 150 тысяч рублей за интимное видео.