Нашел жертву в игре: неизвестный просил интимное видео у 10-летней школьницы из Башкирии за бонусы

В Нефтекамске в одном из мессенджеров 10-летней девочке написал незнакомый мужчина. Он предложил помочь школьнице пройти уровни в популярной среди подростков онлайн-игре.
В процессе обсуждения игры завязалась переписка, в ходе которой аноним неожиданно попросил девочку сделать для него интимные фотографии в качестве платы за свою помощь. Когда школьница проигнорировала это требование, извращенец пошел дальше и предложил перевести ей 150 тысяч рублей за интимное видео.
К счастью, ребенок вовремя почувствовал опасность и заблокировал контакт подозрительного незнакомца, не поддавшись на его уговоры.
Как рассказали в МВД по Нефтекамску, в настоящее время полиция занимается этим случаем. Правоохранители выясняют все детали произошедшего и устанавливают личность злоумышленника.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.