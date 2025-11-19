«Прицеп ушел в занос». Под Борисовом жестко столкнулись Audi и микроавтобус ГАЗ, есть погибший

Смертельная авария произошла примерно в 10.20 часов на 22-м километре трассы республиканского назначения Р-67. У 37-летнего водителя ГАЗ на закруглении дороги вправо прицеп ушел в занос, из-за чего он потерял контроль над управлением. В итоге микроавтобус выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Ауди».