«Прицеп ушел в занос». Под Борисовом жестко столкнулись Audi и микроавтобус ГАЗ, есть погибший

Под Борисовом водитель легковушки погиб из-за прицепа, ушедшего в занос.

Источник: УГАИ УВД Миноблисполкома

В Борисовском районе при столкновении «Ауди» и микроавтобуса ГАЗ погиб водитель легковушки. Подробности аварии сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Смертельная авария произошла примерно в 10.20 часов на 22-м километре трассы республиканского назначения Р-67. У 37-летнего водителя ГАЗ на закруглении дороги вправо прицеп ушел в занос, из-за чего он потерял контроль над управлением. В итоге микроавтобус выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Ауди».

От полученных травм на месте скончался 54-летний водитель легковушки. Водителя микроавтобуса с травмами госпитализировали.

ГАИ проводит проверку.