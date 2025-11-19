«Прицеп ушел в занос». Под Борисовом жестко столкнулись Audi и микроавтобус ГАЗ, есть погибший

В Борисовском районе при столкновении «Ауди» и микроавтобуса ГАЗ погиб водитель легковушки. Подробности аварии сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Смертельная авария произошла примерно в 10.20 часов на 22-м километре трассы республиканского назначения Р-67. У 37-летнего водителя ГАЗ на закруглении дороги вправо прицеп ушел в занос, из-за чего он потерял контроль над управлением. В итоге микроавтобус выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Ауди».
От полученных травм на месте скончался 54-летний водитель легковушки. Водителя микроавтобуса с травмами госпитализировали.
ГАИ проводит проверку.