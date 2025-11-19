В Башкирии организуют дополнительные дни для прививок

Министерство здравоохранения Башкирии назначило на ноябрь два дополнительных дня, когда можно будет сделать прививку. «Дни открытых дверей» проведут 22 и 29 числа, они будут работать в поликлиниках до четырех часов дня.
Также в эти даты планируют организовать выездные прививочные бригады. Они посетят людей, которые не могут самостоятельно добраться до медучреждения, и поставят им вакцины прямо на дому.
Как пояснили в ведомстве, такая акция в первую очередь поможет легче привиться гражданам с различными хроническими болезнями. Речь идет о проблемах с легкими, сердцем и сосудами, а также о нарушениях обмена веществ и ожирении. Особое внимание медики советуют обратить на прививку всем, кому больше 60 лет.
По информации на 14 ноября, в республике уже получили вакцину больше 1,5 миллиона человек. Из них почти 943 тысячи — взрослые, а более 622 тысяч — дети. Кроме того, полный курс вакцинации прошли 10 тысяч беременных женщин.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.