Олег Сорокин оспорил в суде отказ в УДО

Напомним, Сорокин отбывает десятилетний срок в колонии строгого режима в Омске. Его арестовали в декабре 2017 года, когда он занимал пост заместителя председателя Законодательного собрания Нижегородской области. В 2019 году суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также в соучастии в похищении человека. За решеткой он провел уже восемь лет и в октябре подал заявление о досрочном освобождении. Однако суд ходатайство экс-чиновника не удовлетворил. Осужденный с таким решением не согласился, его адвокаты подготовили апелляцию.