Дело о травмировании рабочего в Новочеркасске передали в суд

В Новочеркасске будут судить специалиста, не проследившего за безопасностью рабочего.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске провели расследование после травмирования рабочего. Теперь уголовное дело рассмотрит суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По данным СК, требования охраны труда были нарушены на улице Флерова в июне 2025 года. Предварительно, ответственный за безопасность сотрудник допустил одного из рабочих без необходимого крепления в траншею глубиной в 3,4 метра. В итоге специалист получил тяжкий вред здоровью во время обвала грунта.

Следователи разбирались в ситуации в рамках статьи о нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ), именно это обвинение рассмотрят в суде. Подозреваемому могут назначить штраф, принудительные работы или до трех лет лишения свободы.

