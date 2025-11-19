Дело о травмировании рабочего в Новочеркасске передали в суд

По данным СК, требования охраны труда были нарушены на улице Флерова в июне 2025 года. Предварительно, ответственный за безопасность сотрудник допустил одного из рабочих без необходимого крепления в траншею глубиной в 3,4 метра. В итоге специалист получил тяжкий вред здоровью во время обвала грунта.