Женщина упала под поезд на станции метро «Полежаевская»

Женщина упала на рельсы на станции «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии метро. Пассажирку подняли на платформу. Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Источник: РИА "Новости"

— На станции «Полежаевская» фиолетовой ветки пассажирка упала под поезд. Сотрудники смогли достать упавшую женщину и поднять на платформу, — говорится в публикации.

По информации пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, в связи с этим инцидентом движение поездов на этом участке было приостановлено. Позднее его ввели в график.

До этого пассажир упал на пути на Сокольнической линии метро. Из-за этого временно увеличивали интервалы движения поездов.

14 октября человек упал на рельсы на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. Позднее стало известно, что на путях оказалась женщина. Ее вытащили на перрон, но спасти уже не смогли.