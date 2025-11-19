Женщина упала под поезд на станции метро «Полежаевская»

— На станции «Полежаевская» фиолетовой ветки пассажирка упала под поезд. Сотрудники смогли достать упавшую женщину и поднять на платформу, — говорится в публикации.
По информации пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, в связи с этим инцидентом движение поездов на этом участке было приостановлено. Позднее его ввели в график.
До этого пассажир упал на пути на Сокольнической линии метро. Из-за этого временно увеличивали интервалы движения поездов.
14 октября человек упал на рельсы на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. Позднее стало известно, что на путях оказалась женщина. Ее вытащили на перрон, но спасти уже не смогли.