В Стерлитамаке задержан мужчина, попытавшийся ограбить женщину

На допросе задержанный во всем признался. Он пояснил, что изначально направлялся в магазин за кормом для своей собаки. Однако, заметив у женщины в приоткрытом рюкзаке кошелек, не смог устоять перед соблазном. Но потом, испугавшись, мужчина выбросил похищенное, ничего не потратив. Внимательные работники торгового центра вместе с полицией нашли кошелек с деньгами, и после необходимых формальностей его вернут женщине.