В Стерлитамаке задержан мужчина, попытавшийся ограбить женщину

В Стерлитамаке полицейские задержали мужчину, которого подозревают в попытке ограбления. Его жертвой стала 38-летняя женщина.
Как рассказала потерпевшая в отделении полиции, она заходила в торговый центр среди потока людей, и незнакомый мужчина успел вытащить из ее рюкзака кошелек, где лежали десять тысяч рублей и три банковские карты. Женщина попыталась преследовать вора, но он сумел скрыться.
Сотрудники уголовного розыска выяснили личность грабителя и задержали его. Им оказался 44-летний мужчина, уже привлекавшийся к ответственности за кражи, грабежи и хранение запрещенных веществ.
На допросе задержанный во всем признался. Он пояснил, что изначально направлялся в магазин за кормом для своей собаки. Однако, заметив у женщины в приоткрытом рюкзаке кошелек, не смог устоять перед соблазном. Но потом, испугавшись, мужчина выбросил похищенное, ничего не потратив. Внимательные работники торгового центра вместе с полицией нашли кошелек с деньгами, и после необходимых формальностей его вернут женщине.
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.