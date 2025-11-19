Четыре пожизненных приговора и ни одной отмены: судья по делу Яны Легкодимовой дала интервью

«Я родилась в обычной казахской семье. Мой отец, Хамидуллин Карим, 1951 года рождения, мать Баетова Орынша, 1954 года рождения. В семье я четвертая из шести детей. Моя национальность — казашка. У меня часто спрашивают: “Вы действительно казашка?”. Ведь имя Зарема звучит необычно. Просто родители, желая, чтобы я выросла сильной и решительной, выбрали имя, означающее “смелая”. По казахским традициям, чтобы после меня родился мальчик, мне дали иностранное имя, поскольку я была четвертая дочь. И действительно — после меня родился мальчик», — поделилась судья.