Четыре пожизненных приговора и ни одной отмены: судья по делу Яны Легкодимовой дала интервью

Председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области Зарема Хамидуллина имеет безупречную судебную практику: ни один ее приговор, включая четыре пожизненных, не был отменен или изменен вышестоящими судами.
В судебной системе она проработала более 20 лет, из них почти 10 — в должности судьи и председателя суда. Сейчас Зарема Каримовна — единственный судья, рассматривающий особо тяжкие уголовные дела в Атырауской области. Она рассказала о своих родителях и семье.
«Я родилась в обычной казахской семье. Мой отец, Хамидуллин Карим, 1951 года рождения, мать Баетова Орынша, 1954 года рождения. В семье я четвертая из шести детей. Моя национальность — казашка. У меня часто спрашивают: “Вы действительно казашка?”. Ведь имя Зарема звучит необычно. Просто родители, желая, чтобы я выросла сильной и решительной, выбрали имя, означающее “смелая”. По казахским традициям, чтобы после меня родился мальчик, мне дали иностранное имя, поскольку я была четвертая дочь. И действительно — после меня родился мальчик», — поделилась судья.
Она рассказала, что ее отец много лет работал в районном и сельском акиматах, затем вышел на пенсию. Мать трудилась в сельском хозяйстве.
Поделилась Зарема Хамидуллина и тем, как рассматривает тяжкие уголовные дела, будучи женщиной. Например, она до приговора по делу Яны Легкодимовой вынесла еще два пожизненных срока обвиняемым в убийстве менеджера NCOC, а также в изнасиловании и убийстве девочки в Кульсары.
"На самом деле это очень сложная и ответственная профессия. Судья должен обладать не только знаниями, но и высокой моральной устойчивостью. Да, женщины эмоциональнее, но это не минус для нашей профессии. Скорее, наоборот, женская интуиция и эмпатия помогают лучше понимать людей и улавливать нюансы.
И здесь главное — уметь отделять эмоции от решений. Поэтому, я считаю, что сочетание строгости и человечности делает женщину-судью особенной. Ведь история знает немало представительниц слабого пола, которые поднимали народы и вершили судьбы. Поэтому и в суде женщина может быть не менее стойкой, чем мужчина. К примеру, в отличие от строителя или нефтяника наша работа не требует физической силы, но она требует напряженного ума.
А что касается того, что я сейчас одна рассматриваю особо тяжкие уголовные дела в области — это временная ситуация. В суде предусмотрено три судьи, но с 2023 года две должности вакантны. Конечно, нагрузка большая, но я стараюсь рационально распределять время и работать эффективно", — ответила судья.
Зарема Каримовна рассказала, какие дела она никогда не забудет.
"Таких на самом деле очень много. Был случай, когда человек, много лет назад совершивший убийство, сам предстал перед судом. Он раскаялся, но жизнь его сложилась трагично. В такие моменты понимаешь: закон бумеранга никто не отменял.
Каждое преступление, где гибнет человек, страшно по-своему. Но одно из самых тяжелых дел — расчленение тела, которое я рассматривала в 2018 году. Такие дела поражают бесчеловечностью.
В 2024 году я рассматривала дело, где мужчина поджег квартиру своей бывшей возлюбленной. Погибли двое детей, а женщина скончалась позже. Он был приговорен к пожизненному заключению. После заседаний мысли часто возвращались к увиденному и переживания оставались внутри еще надолго. Невозможно забыть показания соседей, они слышали, как двое малолетних детей кричали и плакали, пока горели. Очень больно слышать такое во время дачи показаний", — поделились женщина.
По словам Заремы Хамидуллиной, пожизненные приговоры — всегда самые трудные решения, за каждым из них стоит трагедия для потерпевших, подсудимых и их семей.
«Когда выносишь приговор к пожизненному лишению свободы, внутри все замирает: понимаешь, что ставишь точку в судьбе человека. Сейчас часто слышу, как обо мне в народе говорят, что я — “судья, которая лишает свободы пожизненно”. Но это не потому, что я стремлюсь к строгости, а потому, что государственная политика направлена на защиту граждан.
За годы работы мною вынесено четыре пожизненных приговора, и каждый из них врезался в моей памяти. К сожалению, сейчас увеличилось число жестоких убийств. Думаю, влияние социальных сетей, где иногда формируются искаженные модели поведения, тоже играет роль", — отметила судья.