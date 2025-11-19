Ричмонд
Боевика «Полка Калиновского»* приговорили к 10 годам колонии

МИНСК, 19 ноя — Sputnik. Десять лет колонии строго режима — такой приговор вынесен белорусу за участие в преступной организации «Полк Калиновского»*, также с него в доход государства взыскано 14,5 тысяч долларов США, ранее полученных за преступную деятельность, сообщили в Генпрокуратуре Беларуси в среду.

Источник: Sputnik.by

«Генеральная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Беларусь Максима Ралько, бойца преступной организации “Полк імя Кастуся Каліноўскага”, которая ранее по решению суда была признана террористической», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Судебное следствие установило, что в период с апреля 2022-го по январь 2024 года (с перерывом в два месяца) Ралько прошел обучение для последующего участия в экстремистской деятельности и входил в состав «Полка Калиновского»* в качестве бойца в различных структурных подразделениях.

«Он же без уполномочия государства своей гражданской принадлежности принял участие в вооруженном конфликте и военных действиях на территории Украины и вербовал других лиц с этой целью», — заявили в Генпрокуратуре.

Помимо этого, Ралько совершал в интересах преступной организации и другие действия, направленные на захват госвласти в Беларуси неконституционным путем, говорится в сообщении.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда постановила обвинительный приговор.

«В итоге по совокупности преступлений Ралько назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима», — сообщили в Генпрокуратуре.

При этом, отметили там, с обвиняемого в доход государства взыскан полученный им преступный доход в сумме 14,5 тыс. долларов США по курсу Нацбанка Беларуси на день вынесения судебного решения.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

*внесен в террористический список КГБ Беларуси (перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности).