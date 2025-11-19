Раннее напавший на мальчика уралец, осужден за оправдание терроризма

Новое дело в отношении Неустроева* было возбуждено по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма). Материалы поступили 28 октября в Центральный военный окружной суд в Екатеринбурге.
Решение суд вынес сегодня. «4,5 года колонии строгого режима», — ответил собеседник агентства на вопрос о назначенном наказании с учетом первого приговора.
Он отметил, что, как установил суд, Неустроев* одобрил теракты, в которых погибли военкор Владлен Татарский и политолог Дарья Дугина.
Прошлое дело Неустроева* получило общественный резонанс в апреле 2023 года. Тогда 57-летний екатеринбуржец схватил за руку, угрожал и обругал матом 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом специальной военной операции — Z.
В июне 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы, и назначил Неустроеву* штраф в размере семи тысяч рублей, но прокуратура через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели. В июне 2024 года Октябрьский райсуд уральской столицы приговорил Неустроева* к трем годам колонии-поселения.
В августе Неустроев* был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.