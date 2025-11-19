Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раннее напавший на мальчика уралец, осужден за оправдание терроризма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Жителю Екатеринбурга Александру Неустроеву*, ранее осужденному за нападение на мальчика в шапке с буквой Z, назначили 4,5 лет колонии строгого режима после рассмотрения дела об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

Новое дело в отношении Неустроева* было возбуждено по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма). Материалы поступили 28 октября в Центральный военный окружной суд в Екатеринбурге.

Решение суд вынес сегодня. «4,5 года колонии строгого режима», — ответил собеседник агентства на вопрос о назначенном наказании с учетом первого приговора.

Он отметил, что, как установил суд, Неустроев* одобрил теракты, в которых погибли военкор Владлен Татарский и политолог Дарья Дугина.

Прошлое дело Неустроева* получило общественный резонанс в апреле 2023 года. Тогда 57-летний екатеринбуржец схватил за руку, угрожал и обругал матом 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом специальной военной операции — Z.

В июне 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы, и назначил Неустроеву* штраф в размере семи тысяч рублей, но прокуратура через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели. В июне 2024 года Октябрьский райсуд уральской столицы приговорил Неустроева* к трем годам колонии-поселения.

В августе Неустроев* был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.