Украинка пыталась вывезти из Беларуси 42 тысячи долларов в своих колготках

Жительница Украины пыталась вывезти в колготках 42 тысячи долларов, сообщили в Государственном таможенном комитете.
Инцидент произошел в погранпункте «Брест», откуда по зеленому коридору украинка на «Мерседес-Бенц» хотела попасть в Польшу. При этом женщина попыталась провезти через границу 42 тысяч долларов, не декларируя.
— Деньги гражданка спрятала на себе — упаковала в колготы, которыми обвязалась, — пояснили в пресс-службе.
В отношении украинки возбудили уголовное дело за попытку незаконного перемещения через границу денежных средств (ч.2 ст. 228 Уголовного кодекса Беларуси). Ей грозит штраф или лишение свободы на срок до 5 лет.
В таможне обратили внимание, что в 2025-м фиксируется двукратный в сравнении с прошлым годом рост правонарушений, связанных с незаконным перемещением через белорусско-польский участок границы денежных средств. Брестские таможенники с января пресекли 645 административных правонарушений, возбуждено 8 уголовных дел.