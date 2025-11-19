В Екатеринбурге жители ЖБИ остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

В Кировском районе произошла коммунальная авария на сетях «Водоканала». Из-за этого специалисты оперативно начали ремонт на поврежденном участке. Это позволит восстановить подачу холодной воды жителям ЖБИ. Об этом сообщает администрация Екатеринбурга.
В период с 20 по 23 ноября с 10 часов утра до аналогичного времени на время ремонта будет перекрыта улица Мира (от Первомайской до Ботанической).
Изменения затронут несколько маршрутов.
Из-за этого на ЖБИ изменятся маршруты трех троллейбусов № 25, 32 и 36, а также автобуса № 70.
Сотрудники «Водоканала» просят екатеринбуржцев отнестись с пониманием к неудобствам и планировать маршрут заранее.