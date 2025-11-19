В Ленобласти замглавы района и его предшественник задержаны за мошенничество

Бывший и действующий заместители главы администрации Тосненского района Ленинградской области задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Их подозревают в продаже посторонним лицам земельных участков, предназначенных для многодетных семей и семей участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
Поводом для возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере стало обращение многодетных семей и жены участника СВО на личном приеме у руководителя областного СУ СКР Сергея Сазина. Они пожаловались на нарушение их прав при получении положенных по закону земельных участков.
Как установили следователи, должностные лица районной администрации организовали схему по незаконной продаже земель в Шапкинском сельском поселении. Фигуранты продали посторонним землю, которую должны были бесплатно выделить льготникам на постройку домов. Предварительный ущерб от этих действий оценивается в сумму не менее 10 миллионов рублей.
Задержание подозреваемых проводилось совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Были проведены обыски как в здании администрации Тосненского района, так и по местам жительства фигурантов дела.
Сейчас следователи готовят официальное обвинение и будут просить суд о заключении подозреваемых под стражу. Устанавливаются новые эпизоды и возможные соучастники.