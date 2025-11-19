В Ленобласти замглавы района и его предшественник задержаны за мошенничество

Поводом для возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере стало обращение многодетных семей и жены участника СВО на личном приеме у руководителя областного СУ СКР Сергея Сазина. Они пожаловались на нарушение их прав при получении положенных по закону земельных участков.