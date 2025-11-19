Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух чиновников в Ленобласти задержали за мошенничество с землей на 10 млн рублей

Бывший и действующий заместители главы администрации Тосненского района Ленинградской области задержаны по подозрению в мошенничестве с земельными участками в особо крупном размере. Ущерб муниципальному бюджету составил не менее 10 млн рублей, сообщили в управлении СКР по региону.

Источник: Пресс-служба управления СКР по Ленинградской области

Уголовное дело возбуждено после обращения многодетных семей и жены участника СВО, которые не могли получить положенные им земельные участки. Следствие установило, что чиновники организовали межевание и продажу посторонним лицам земли, предназначенной для льготников.

В ходе совместных действий СКР, ФСБ и Росгвардии проведены обыски в администрации Тосненского района и по месту жительства фигурантов. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.