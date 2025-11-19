Уголовное дело возбуждено после обращения многодетных семей и жены участника СВО, которые не могли получить положенные им земельные участки. Следствие установило, что чиновники организовали межевание и продажу посторонним лицам земли, предназначенной для льготников.
Двух чиновников в Ленобласти задержали за мошенничество с землей на 10 млн рублей
Бывший и действующий заместители главы администрации Тосненского района Ленинградской области задержаны по подозрению в мошенничестве с земельными участками в особо крупном размере. Ущерб муниципальному бюджету составил не менее 10 млн рублей, сообщили в управлении СКР по региону.