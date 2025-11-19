В Челябинске арестовали начальника тюремной больницы по делу о взятке

Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что сотрудниками УФСБ России по Челябинской области во взаимодействии с ГУСБ ФСИН России 18 ноября был задержан начальник федерального казенного лечебно-профилактического учреждения «Специальная туберкулезная больница № 3 ГУФСИН России по Челябинской области», подполковник внутренней службы Евгений Архипов за обеспечение послаблений в режиме содержания, а также за содействие в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осужденных. По месту работы и жительства подозреваемого были проведены обыски.