Уфимский «Салават Юлаев» сыграет с сочинской командой

Уфимский хоккейный клуб встретится с «Сочи».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 19 ноября, вечером уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» проведет очередную встречу в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Соперником уфимцев станет команда «Сочи». Матч начнется в 21:30 по местному времени.

Напомним, в последней игре подопечные Виктора Козлова в напряженной борьбе уступили ярославскому «Локомотиву» в дополнительное время со счетом 3:4. Команда из Сочи также проиграла в овертайме астанинскому «Барысу» (1:2).

В текущей турнирной таблице сочинский клуб с 17 очками занимает последнюю позицию в Западной конференции. Уфимцы имеют в активе 23 очка и расположились на 10 месте в Восточной конференции.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале БСТ.

