В Екатеринбурге учитель по балалайке душил детей пакетом

Екатеринбургского учителя обвинили в издевательствах над детьми.

Источник: Комсомольская правда

Учителя по балалайке из Екатеринбурга Артема обвинили в том, что он душил детей полиэтиленовым пакетом. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Уточняется, что уралец руководит детским ансамблем.

— Заманивал детей в пугающие игры. Педагог клал на кровать юных музыкантов и надевал им на голову пакет. Когда доведенные до удушья дети начинали биться в конвульсиях — пакет снимался, — сказано в посте.

По данным канала, педагог ранее мог проявить агрессию к ученикам и поднять за шиворот. Однако сам же Артем отвечал, что это лишь домыслы ребят.

Сообщается, что учитель зарегистрирован в соцсетях под псевдонимом «Анатолий Сливко» — в честь маньяка, который еще в СССР убивал мальчиков-подростков под предлогом испытаний на выносливость.

В региональном Следственном комитете воздерживаются от комментариев по ситуации.