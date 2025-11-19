В Екатеринбурге учитель по балалайке душил детей пакетом

Учителя по балалайке из Екатеринбурга Артема обвинили в том, что он душил детей полиэтиленовым пакетом. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Уточняется, что уралец руководит детским ансамблем.
— Заманивал детей в пугающие игры. Педагог клал на кровать юных музыкантов и надевал им на голову пакет. Когда доведенные до удушья дети начинали биться в конвульсиях — пакет снимался, — сказано в посте.
По данным канала, педагог ранее мог проявить агрессию к ученикам и поднять за шиворот. Однако сам же Артем отвечал, что это лишь домыслы ребят.
Сообщается, что учитель зарегистрирован в соцсетях под псевдонимом «Анатолий Сливко» — в честь маньяка, который еще в СССР убивал мальчиков-подростков под предлогом испытаний на выносливость.
В региональном Следственном комитете воздерживаются от комментариев по ситуации.