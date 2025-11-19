Ричмонд
«Я бы хотел позвонить родственнице»: одолжив телефон, сибирячка не знала, что ее ждет дальше

В Улан Удэ задержали подозреваемого в уличном грабеже.

Источник: Комсомольская правда

17 ноября в полицию обратилась 23 летняя девушка. По её словам, ей позвонил малознакомый мужчина и предложил встретиться. На улице возле дома он попросил телефон, якобы чтобы позвонить родственнице, а после разговора положил смартфон в карман и отказался возвращать его.

— Потерпевшая пыталась силой забрать телефон и уйти, но в ответ на это мужчина подошёл сзади, повалил её на землю, ударил и вырвал смартфон, после чего скрылся. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе МВД Бурятии.

Оперативники задержали 31-летнего подозреваемого, который ранее был судим. Сейчас в отношении него вновь завели уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание до ограничения свободы на срок до семи лет.