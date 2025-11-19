«Я бы хотел позвонить родственнице»: одолжив телефон, сибирячка не знала, что ее ждет дальше

17 ноября в полицию обратилась 23 летняя девушка. По её словам, ей позвонил малознакомый мужчина и предложил встретиться. На улице возле дома он попросил телефон, якобы чтобы позвонить родственнице, а после разговора положил смартфон в карман и отказался возвращать его.