Колола тело вилкой. Психически больная мать убила сына из-за просьбы поесть

«Это была неблагополучная семья. Или даже не семья, а ошметки. И вот она осталась один на один с этим несчастным ребенком. Он ей был как какое-то бельмо на глазу. А ведь она и сама была нездорова. Я так понимаю, ее два месяца не было — возможно, она, может, его и не узнала. Он был в приюте. Вот зачем его отдали?», — рассказал сосед женщины.