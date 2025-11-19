Колола тело вилкой. Психически больная мать убила сына из-за просьбы поесть

В Симферополе произошла чудовищная трагедия: родная мать задушила своего девятилетнего сына. Незадолго до произошедшего женщина, недавно проходившая лечение в психиатрической клинике, звонила сожителю, жалуясь на ребенка и угрожая ему расправой. Мальчик сам успел позвонить отчиму с мольбой о помощи, но когда мужчина вернулся домой, спасать ребенка уже было поздно. Подробности — в материале «АиФ-Крым».
Он был старательным мальчиком
В Симферополе местная жительница жестоко расправилась с собственным девятилетним сыном. По предварительной информации, единственным поводом стало то, что ребенок… просил есть и тем самым раздражал мать.
Соседи, знавшие семью, передает Mash на волне, рассказали, что в последнее время с женщиной творилось что-то неладное. Она сильно изменилась и резко похудела. Ее сын, по их словам, был хорошим, старательным мальчиком. Местные жители, видя тяжелое положение в семье, сами подкармливали ребенка и отдавали ему одежду.
Как рассказывали соседи, женщина начала сходить с ума после череды невосполнимых потерь — один за другим ушли ее родители и муж. Ее душевное здоровье постепенно ухудшалось, из-за чего ей несколько месяцев пришлось провести в психоневрологическом диспансере. На это время ее сын был помещен в приют.
Умолял о помощи
Когда женщина прошла лечение и ее выписали, социальные службы, не видя причин для беспокойства, вернули ребенка в семью. Это роковое решение стало для ребенка приговором.
Обстановка накалилась до предела, когда мать начала звонить своему сожителю и в разговорах с ним жаловалась на собственного сына, а также прямо заявляла, что убьет мальчика.
Кульминацией кошмара стал звонок от самого ребенка. Мальчик, дозвонившись отчиму, умолял его о помощи. Когда мужчина, получив тревожный сигнал, примчался домой, было уже поздно. Он нашел пасынка мертвым. Женщина в этот момент колола бездыханное тело ребенка вилкой, «проверяя», жив ли он. Умер мальчик, как рассказал «КП-Крым» осведомленный источник, от удушья.
«Это была неблагополучная семья. Или даже не семья, а ошметки. И вот она осталась один на один с этим несчастным ребенком. Он ей был как какое-то бельмо на глазу. А ведь она и сама была нездорова. Я так понимаю, ее два месяца не было — возможно, она, может, его и не узнала. Он был в приюте. Вот зачем его отдали?», — рассказал сосед женщины.
В настоящее время ее снова госпитализировали в психиатрическую больницу. Учитывая, что у женщины могут быть ментальные проблемы, вероятно, ей может грозить не тюрьма, а пожизненное принудительное лечение в стационаре.
Что делать?
Случившееся вызвало широкий общественный резонанс в Симферополе. Многие местные жители выражают соболезнования в связи с гибелью мальчика и задаются вопросом, как можно было предотвратить трагедию. Обсуждается работа социальных служб, которые приняли решение о возвращении ребенка в семью после лечения матери.
В социальных сетях и на форумах люди активно обсуждают произошедшее, высказывая различные мнения. Некоторые призывают к ужесточению контроля за семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, и более тщательному оцениванию психического здоровья родителей. Другие указывают на необходимость усиления психологической помощи людям, пережившим потерю близких, и на важность своевременного выявления и лечения психических расстройств.
Трагедия в Симферополе стала горьким напоминанием о том, как важно уделять внимание проблемам психического здоровья и оказывать поддержку нуждающимся семьям. Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем и защитить детей от насилия и жестокости.