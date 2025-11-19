Затонский мост в Уфе может быть перекрыт для реконструкции

Ранее, в апреле текущего года, министр транспорта республики Любовь Минакова уже озвучивала, что на восстановление Затонского моста может понадобиться примерно 9,2 миллиарда рублей. При этом она уточняла, что окончательная сумма затрат может оказаться еще выше. На данный момент правительство продолжает искать возможности для выделения необходимых средств.