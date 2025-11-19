Затонский мост в Уфе может быть перекрыт для реконструкции

Во время встречи с молодыми учителями глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о возможном полном закрытии Затонского моста в Уфе для проведения капитального ремонта. Он отметил, что республике требуется построить около двух сотен новых мостов.
Глава региона привел в пример успешно завершенное строительство моста в створе улицы Воровского, но сразу добавил, что сейчас возникла серьезная проблема с Затонским мостом. Он выразил надежду, что уфимцы правильно поймут потенциальную необходимость полного перекрытия движения и пояснил, что сейчас ведется активный поиск источников финансирования для предстоящих работ.
Ранее, в апреле текущего года, министр транспорта республики Любовь Минакова уже озвучивала, что на восстановление Затонского моста может понадобиться примерно 9,2 миллиарда рублей. При этом она уточняла, что окончательная сумма затрат может оказаться еще выше. На данный момент правительство продолжает искать возможности для выделения необходимых средств.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.