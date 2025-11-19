Ричмонд
«Хотим независимую экспертизу за рубежом»: Семья Кучук не исключает возможности эксгумации тела их дочери Андреи, погибшей в одном из ночных клубов Кишинева

Прошел год с момента смерти Андреи Кучук, 17-летней девушки, которая погибла после участия в Бале первокурсников.

Источник: Комсомольская правда

Семья Кучук не исключает возможности эксгумации тела их дочери Андреи, умершей 15 ноября прошлого года после Бала выпускников.

Такое заявление сделала мать девочки, которая утверждает, что хотела бы провести экспертизу за границей.

Диана Кучук рассказала, что на платье, которое подросток надела в ночь смерти, остались биологические следы девушки.

«Мы в любом случае сделаем эксгумацию. У нас еще много доказательств. Это одежда Андреи. Есть следы. Видно невооруженным глазом, остатки еды, пена, которая вытекла изо рта. Говорю просто, как есть. Хочу, чтобы правосудие сделало свою работу от всей души и было справедливым. Чтобы сказали правду, как она есть. Чтобы процесс был прозрачным», — заявила она.

Напомним, Андреа Кучук скончалась 15 ноября 2024 года. Вечером того дня ей вызвали скорую. Врачи пытались реанимировать девушку около 45 минут, но констатировали смерть.

После смерть молодой девушки родители заявляли о неполном токсикологическом анализе и отсутствии некоторых видеозаписей, что, по их мнению, могло скрыть факт возможного отравления.

В сети появились слухи о причастности Кристиана Ботгроса, после чего молодой человек и его дед намерены защищать своё имя через юридические механизмы.

От души желаем родителям сил и терпения в борьбе за справедливость.

