«Хотим независимую экспертизу за рубежом»: Семья Кучук не исключает возможности эксгумации тела их дочери Андреи, погибшей в одном из ночных клубов Кишинева

«Мы в любом случае сделаем эксгумацию. У нас еще много доказательств. Это одежда Андреи. Есть следы. Видно невооруженным глазом, остатки еды, пена, которая вытекла изо рта. Говорю просто, как есть. Хочу, чтобы правосудие сделало свою работу от всей души и было справедливым. Чтобы сказали правду, как она есть. Чтобы процесс был прозрачным», — заявила она.