В Ростовской области экс-директора школы осудили по двум уголовным статьям

На Дону экс-директор школы получила условный срок за мошенничество и служебный подлог.

Источник: Комсомольская правда

В Шолоховском районе Ростовской области экс-директора школы осудили за мошенничество и служебный подлог (ст. 159 УК РФ, ст. 292 УК РФ). Женщина получила 5 лет условно с испытательным сроком в пять лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год руководитель образовательного учреждения заявила о необходимости трат на хозяйственные нужды и забрала у пяти педагогов выплаченные им премии. Общая сумма изъятых денег составила свыше 230 тысяч рублей.

Кроме того, по информации СК, директор устроила в школу своего супруга. Мужчина числился рабочим, но после его увольнения женщина не передала документы в отдел кадров и продолжила незаконно получать зарплату.

