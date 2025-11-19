Элитный ЖК вспыхнул в центре Москвы

В этот же день произошло возгорание в отеле «Radisson Blue Олимпийский» на Самарской улице в центре Москвы. Из здания до прибытия пожарных эвакуировались около 400 человек. На месте работали 39 спасателей и было задействовано 10 единиц спецтехники. Возгорание успешно ликвидировали. Никто не пострадал.