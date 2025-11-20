Пожар остановил движение скоростного трамвая в Волгограде в час пик 19 ноября

— В 17:10 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Центральном районе города Волгограда. На открытой территории происходило горение электрощитка на площади 1 кв. метр. Пожарные-подразделения 3-й пожарной-спасательной части ликвидировали пожар в 17:28. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области.