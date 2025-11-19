Ричмонд
Под Воронежем поймали сильно пьяного водителя

Алкотестер показал 2,075 мг/л, тогда как допустимая норма — всего 0,16 мг/л.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ДПС в селе Петино Хохольского района остановили «Газель», за рулем которой сидел пьяный 39-летний местный житель, да еще и без регистрации, и страхового полиса. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Мужчина еле стоял на ногах. При таком опьянении человек практически не управляет своим телом, не говоря уже об автомобиле.

Кроме того, у «Газели» была прекращена регистрация, а полиса ОСАГО не было вообще.

Теперь водителю светит сразу три штрафа:

— за пьяную езду: штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на 1,5−2 года;

— за езду на незарегистрированной машине: штраф 500−800 рублей;

— за отсутствие ОСАГО: еще 800 рублей.

Если он снова сядет за руль пьяным — уже последует уголовная ответственность.

Напомним, 19 ноября воронежские следователи завели уголовное дело на водителя, который в состоянии алкогольного опьянения пытался откупиться от полицейского 50-ю тысячами рублей.