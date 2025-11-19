15,5 лет получил основатель «Русского молока» Бойко-Великий за аферы с землей

По версии следствия, Бойко-Великий создал преступную группу еще в 2003 году для захвата земель в Рузском районе. Действуя под видом развития сельского хозяйства, он и его сообщники обманом переоформляли на свои фирмы участки местных жителей. Эту землю затем делили и перепродавали.