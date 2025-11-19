15,5 лет получил основатель «Русского молока» Бойко-Великий за аферы с землей

Суд в Московской области вынес приговор главе агрохолдинга «Русское молоко» Василию Бойко-Великому, назначив ему наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Бизнесмен был признан виновным в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и хищениях. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По версии следствия, Бойко-Великий создал преступную группу еще в 2003 году для захвата земель в Рузском районе. Действуя под видом развития сельского хозяйства, он и его сообщники обманом переоформляли на свои фирмы участки местных жителей. Эту землю затем делили и перепродавали.
За восемь лет группировка присвоила около 2 тысяч гектаров стоимостью более 348 миллионов рублей.
Вторым эпизодом в деле стали хищения из банка «Кредитный экспресс», где фигурант был одним из владельцев. Вместе с топ-менеджерами банка он организовал преступную схему: они оформляли фиктивные кредиты, а также похищали деньги напрямую со счетов клиентов.
В ходе прений государственный обвинитель запрашивал для подсудимого 19 лет колонии. Сам Бойко-Великий вину не признал.