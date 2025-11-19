Пилоту рухнувшего в Дагестане вертолета предъявили обвинение

По данным ГУМЧС России по Дагестану, 7 ноября на территории Карабудахкентского района республики вертолет, принадлежавший АО «Концерн КЭМЗ», упал на нежилой дом с последующим возгоранием. По информации минздрава Дагестана, четыре человека погибли на месте, еще один скончался в центральной больнице Избербаша. Двоих раненых доставили в ожоговый центр в Махачкале, один из них был в тяжелом состоянии.