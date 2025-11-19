Ричмонд
Пилоту рухнувшего в Дагестане вертолета предъявили обвинение

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пилоту вертолета, рухнувшего в Дагестане, предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, он арестован, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Источник: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram

По данным ГУМЧС России по Дагестану, 7 ноября на территории Карабудахкентского района республики вертолет, принадлежавший АО «Концерн КЭМЗ», упал на нежилой дом с последующим возгоранием. По информации минздрава Дагестана, четыре человека погибли на месте, еще один скончался в центральной больнице Избербаша. Двоих раненых доставили в ожоговый центр в Махачкале, один из них был в тяжелом состоянии.

«Следователями… предъявлено обвинение 41-летнему пилоту воздушного судна в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)… По ходатайству следователя Западного МСУТ СК России обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, из-за допущенной командиром воздушного судна ошибки пилотирования хвост вертолета коснулся земли, из-за чего вертолет потерпел крушение, в результате которого погибли пять человек, еще один мужчина находится в медучреждении.