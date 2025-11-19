Армия России прорвалась в центр Северска

«Армия России захватила 20 процентов городской территории», — пишет военный аналитик Bild Юлиан Репке.
Представители ВСУ в соцсетях подтверждают, что их оборона на южном фланге города просела, русские просочились в частный сектор и закрепляются там, а штурмовые группы ВС РФ дошли до центра Северска, пишут «Военкоры Русской весны».
«Ситуация близка к переломной», — жалуются украинские военные.
Ранее русская армия обошла Северск с севера и перерезала дорогу, ведущую из города к Красному Лиману.
Северск — один из ключевых пунктов украинской обороны на севере ДНР. Его освобождение откроет дорогу на Красный Лиман и способна вызвать обвал фронта с эффектом домино.