Бастрыкин попросил разрешения возбудить уголовные дела против шести судей

СК РФ просит коллегию судей разрешить возбудить шесть уголовных дел на ее членов.

Источник: Комсомольская правда

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета РФ, обратился с просьбой о разрешении на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей. Об этом сообщается на официальном сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Высшая квалификационная коллегия судей будет рассматривать ходатайства председателя Следственного комитета о даче согласия на возбуждение уголовных дел против шести судей, которые либо продолжают свою деятельность, либо уже находятся в отставке.

Рассмотрение обращения Бастрыкина запланировано на 24 ноября 2025 года. Бастрыкин просит разрешения снять неприкосновенность с судей из Кабардино-Балкарии, Курска и Адыгеи.

Ранее KP.RU сообщил, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о мошенничестве в отношении (среди прочих) судьи Ольги Петровой из Курска из-за дачи взятки.