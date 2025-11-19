Ричмонд
Военкор Сладков сообщил о смерти бойца СВО, ранее служившего в Афганистане

Алексей Милованов отвоевал два контракта в Добровольческом корпусе.

Источник: Аргументы и факты

Умер участник первой антинаркотической операции РФ и США в Афганистане и боец спецоперации (СВО) Алексей Милованов, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

«Леша Милованов от нас ушел… Жалко как», — написал журналист.

Сладков рассказал, что в Афганистане Милованов служил официальным представителем Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) РФ, затем вышел на пенсию, а после заключил два контракта и воевал в Добровольческом корпусе в зоне СВО.

По словам журналиста, Милованов планировал подписать очередной контракт. Сладков сообщил, что причиной смерти бойца стали проблемы с сердцем.

Журналист назвал его «хорошим человеком», «по-детски честным» и «абсолютно правильным».

«Он не говорил, как надо делать, он сам так и делал», — написал Сладков.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске на одном из домов решили сделать рисунок с изображением военнослужащего СВО Григория Киртянова, который погиб при выполнении боевых задач летом 2025 года.