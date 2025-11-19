Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховная Рада Украины приостановила работу из-за коррупционного скандала

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объявил о приостановке работы парламента из-за коррупционного скандала, связанного с окружением президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем telegram-канале. Заседания Рады приостановлены на неопределенный срок, о дате следующего заседания будет сообщено дополнительно.

Рада приостановила работу на неопределенный срок.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объявил о приостановке работы парламента из-за коррупционного скандала, связанного с окружением президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем telegram-канале. Заседания Рады приостановлены на неопределенный срок, о дате следующего заседания будет сообщено дополнительно.

«Мы сейчас переходим в режим консультаций по ситуации, которая сложилась. Поэтому о следующем заседании будем информировать дополнительно», — заявил Руслан Стефанчук в ходе пленарного заседания 19 ноября. Решение о приостановке работы парламента было принято по итогам встречи совета, состоящего из представителей парламентских фракций.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о расколе в партии «Слуга народа». По его словам, часть представителей правящей фракции намерена создать новую коалицию и сформировать новое правительство.

Отношения между Зеленским и Вашингтоном стали более напряженными на фоне коррупционного скандала, связанного с его командой. Как считает старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин, подтверждением этого служит отмена встречи украинского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Анкаре. При этом, по мнению эксперта, большинство европейских стран по-прежнему оказывает поддержку нынешнему руководству Киева, стремясь к продлению военного конфликта.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше