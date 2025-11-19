Бастрыкин попросил разрешить возбудить дела против шести российских судей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил у Высшей квалификационной коллегии судей разрешение на то, чтобы возбудить уголовные дела против шести судей. Конкретные фамилии в обращении не приводятся. Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.