Бастрыкин попросил разрешить возбудить дела против шести российских судей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил у Высшей квалификационной коллегии судей разрешение на то, чтобы возбудить уголовные дела против шести судей. Конкретные фамилии в обращении не приводятся. Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Квалифколлегия рассмотрит представления… о даче согласия на возбуждение уголовных дел, — передает официальный сайт Коллегии.
Совет судей России на внеочередном заседании рассмотрел обращения о досрочном прекращении полномочий 15 своих членов, среди которых оказался и бывший глава совета Виктор Момотов, обвиняемый в незаконном обогащении.
Еще Момотов может быть связан с ОПГ «Покровские» и их гостиничным бизнесом. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого дела.
Тем временем под следствие попал бывший председатель Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов, который занимал этот пост 20 лет. У его семьи нашли недвижимость на 2,5 миллиарда рублей.