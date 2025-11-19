Пенсионерка из Уфы лишилась сбережений из-за аферистов

Неизвестные позвонили пожилой женщине и назвались работниками администрации, а также сотрудниками военного следственного отдела. Под видом помощи в получении подарка и под предлогом защиты от возможного мошенничества они убедили пенсионерку перевести им более одного миллиона рублей.