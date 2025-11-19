Ричмонд
Пенсионерка из Уфы лишилась сбережений из-за аферистов

Мошенники обманули пожилую уфимку на крупную сумму.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 87-летняя пенсионерка написала заявление в полицию о том, что стала жертвой обмана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Неизвестные позвонили пожилой женщине и назвались работниками администрации, а также сотрудниками военного следственного отдела. Под видом помощи в получении подарка и под предлогом защиты от возможного мошенничества они убедили пенсионерку перевести им более одного миллиона рублей.

По факту случившегося начато разбирательство.

