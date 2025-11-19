Ричмонд
На железнодорожных путях в Свердловской области горят вагоны: онлайн-трансляция

Вечером 19 ноября на перегоне Шамары — Кордон загорелись вагоны грузового поезда. Огонь охватил последние хвост состава. В настоящий момент движение поездов на этом отрезке полностью приостановлено. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.

На место выехали пожарные поезда.

Вечером 19 ноября на перегоне Шамары — Кордон загорелись вагоны грузового поезда. Огонь охватил последние хвост состава. В настоящий момент движение поездов на этом отрезке полностью приостановлено. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.

22:39 Из-за перекрытия железнодорожных путей возможны задержки поездов по направлению в Пермь и из нее.

22:24 Внутри вагонов находился газовый конденсат. Сам поезд следовал по маршруту Лембей-Лужская.

22:16 Роспотребнадзор организует проверку качества воздуха возле остановки Шамары из-за сильного пожара. Всех жителей ближайших домов просят не открывать окна и не выходить на улицу.

22:08 Пожар разгорелся вечером 19 ноября на перегоне Шамары — Кордон Свердловской железной дороги. Сейчас к месту огня едут пожарные поезда из станций Кунгур и Кузино.