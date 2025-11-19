Российские силы ударили «Кинжалами» по объектам ВПК Украины: главное об СВО на 19 ноября

Кроме того, Минобороны России информирует об улучшении положения группировки «Запад» и продолжающейся зачистке в Купянске. Согласно предоставленным данным, были отражены атаки с целью деблокирования группировки ВСУ в Красноармейске; при этом уничтожено до 45 боевиков. Также были отражены две атаки в районах Благодатовки и Кутьковки Харьковской области, целью которых был прорыв к реке Оскол; потери противника составили до 10 боевиков.