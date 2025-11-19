В Уфе пропала 13-летняя школьница

В Уфе пропала Арина Григорьева. Об исчезновении 13-летней школьницы сообщили волонтеры БашРегионСпас в социальных сетях.
По их данным, девочка ушла из дома сегодня, 19 ноября, но так и не вернулась. На связь подросток также не выходит.
Приметы: рост 164 см, среднего телосложения, светло-русые волосы, карие глаза.
Была одета: белая блузка с коричневым капюшоном и коричневыми карманами, черные брюки, белые кроссовки.
Если вам известно местонахождение юной уфимки, просьба звонить по номерам 112 или 8−937−2−102−112.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.