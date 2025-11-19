Заместитель Пермского транспортного прокурора выехал на место возгорания вагонов в Свердловской области

Ранее стало известно, что вечером 19 ноября на перегоне Шамары — Кордон загорелись вагоны грузового поезда. Огонь охватил последние хвост состава. В настоящий момент движение поездов на этом отрезке полностью приостановлено. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.