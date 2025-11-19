Заместитель Пермского транспортного прокурора выехал на место возгорания вагонов в Свердловской области

На место происшествия выехал заместитель Пермского транспортного прокурора.
Вечером 19 ноября 2025 года на перегоне Шамары — Кордон в Свердловской области загорелись вагоны грузового поезда. На место происшествия выехал заместитель пермского транспортного прокурора. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
