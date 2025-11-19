Пожарные поезда отправились тушить огонь под свердловским поселком

Информации о пострадавших не поступало.
Пожарные поезда из станций Кунгур и Кузино едут тушить огонь на перегоне Шамары-Кордон. Там загорелись два вагона грузового поезда. Об этом рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.
«Для ликвидации последствий выехали пожарные поезда со станций Кунгур и Кузино Свердловской железной дороги. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель Пермского транспортного прокурора», — заявили представители прокуратуры.
Внутри вагонов находился газовый конденсат. Сам поезд следовал по маршруту Лембей-Лужская. По факту возникновения пожара СК на транспорте организовала проверку.
Пожар произошел вечером 19 ноября. Движение поездов на этом участке остановлено. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн-трансляции.