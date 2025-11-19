В Карабаше сын-десятиклассник забил отца до смерти кувалдой

«Преступление произошло в интеллигентной семье. Подросток, ученик десятого класса, не хотел учиться, что, вероятно, и стало причиной ссоры с отцом. Когда домой вернулись бабушка с дедушкой, он с улыбкой им сообщил, что у них больше нет сына», — рассказал URA.RU источник.