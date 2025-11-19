Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На границе Пермского края и Свердловской области загорелись вагоны-цистерны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Два вагона-цистерны в хвостовой части грузового поезда горят на границе Свердловской области и Пермского края, движение на перегоне приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.

Источник: © РИА Новости

«О движении поездов на границе Пермского края и Свердловской области. Сегодня, 19 ноября, в 17.47 местного времени (15.47 мск — ред.) на перегоне Шамары — Кордон двухпутного электрифицированного участка Пермь — Кузино Свердловской железной дороги произошло возгорание двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

К месту происшествия направлены два пожарных поезда, движение на перегоне приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов, добавили в пресс-службе.