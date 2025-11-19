На границе Пермского края и Свердловской области загорелись вагоны-цистерны

«О движении поездов на границе Пермского края и Свердловской области. Сегодня, 19 ноября, в 17.47 местного времени (15.47 мск — ред.) на перегоне Шамары — Кордон двухпутного электрифицированного участка Пермь — Кузино Свердловской железной дороги произошло возгорание двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда», — говорится в сообщении в Telegram-канале.