Тезка Ларисы Долиной доказала право на купленную без договора квартиру

Любинский суд Омской области в среду, 19 ноября, обязал признать право собственности полной тезки певицы Ларисы Долиной на квартиру и земельный участок, которые она приобрела, но не смогла оформить из-за того, что сделка была устной, а продавцы уехали из России.
Согласно решению суда, женщина заплатила 12 миллионов рублей за недвижимость, что подтверждается распиской. Поскольку ответчики по делу проживают за рубежом, Долина не могла зарегистрировать право собственности во внесудебном порядке.
— Исковые требования Долиной Л. А. удовлетворить. Признать заключенным договор купли-продажи квартиры. Признать за Долиной Л. А. право собственности на жилое помещение — квартиру площадью 29,5 квадратного метра — и право собственности на земельный участок площадью 240 квадратных метров, — говорится в сообщении на сайте суда.
В январе суд обязал вернуть певице Ларисе Долиной 69 миллионов рублей. «Вечерняя Москва» рассказала, как злоумышленники попытались «забрать» квартиру у артистки и как они хотели завладеть ее недвижимостью, расположенной в других странах.