В Минске легковушка сбила пожилого мужчину на пешеходном переходе

Как рассказали в ведомстве, сегодня около 17.45 44-летняя водитель автомобиля Mazda ехала по ул. Академической в направлении ул. Платонова. По предварительной информации, она совершила наезд на 81-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.