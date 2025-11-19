Ричмонд
В Минске легковушка сбила пожилого мужчину на пешеходном переходе

Мужчина доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила пожилого мужчину на пешеходном переходе. Об этом БЕЛТА проинформировали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как рассказали в ведомстве, сегодня около 17.45 44-летняя водитель автомобиля Mazda ехала по ул. Академической в направлении ул. Платонова. По предварительной информации, она совершила наезд на 81-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мужчина доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. -0-