Роспотребнадзор проверит воздух около свердловского поселка, где горят вагоны

Отдел Роспотребнадзора из Первоуральска проверит качество воздуха возле поселка Шамары. Недалеко от места горят два вагона с газовым конденсатом. Об этом рассказали представители Роспотребнадзора в своем telegram-канале.

При кашле и отдышке жителям следует обратиться за помощью к врачам.

«Исследования проводит филиал ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области”. Специалисты оценят качество воздуха по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания», — говорится в сообщении. Сейчас на место выехали пожарные поезда.

Всех жителей, что проживают около места пожара просят не выходить на улицу, не открывать окна и проводить влажную уборку. При возникновении головной боли или тяжелой отдышки необходимо обратиться к врачу.

Пожар произошел вечером 19 ноября. Движение поездов на этом участке остановлено. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн-трансляции.